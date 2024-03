Bevelhebber: ‘Geen militairen beroofd en ontwapend door Brazilianen’

De bevelhebber van het Nationaal Leger van Suriname, kolonel Werner Kioe A Sen, heeft in een officieel bericht laten weten dat er geen sprake is van beroving en/of ontwapening van Surinaamse militairen door een groep Brazilianen.

Dit naar aanleiding van enkele niet-geverifieerde berichten die circuleren via social media (zie onder), waarbij wordt aangegeven dat bovenstaande in het Stuwmeer-gebied te Brokopondo zou zijn gebeurd. Het Nationaal Leger zegt zich te distantiëren van deze ruis via sociale media:

“In tegenstelling tot hetgeen beweerd wordt middels niet-geverifieerde berichten is er geen enkel militair detachement of post in het betreffend gebied actief, noch zijn er patrouilles, posten of detachementen waarbij militairen beroofd en/of ontwapend zijn geworden door een groep Brazilianen.

Wij nemen dit bericht dat circuleert heel serieus en er is reeds een onderzoek opgestart. Dankzij het internet en nieuwe technologieën kan heden ten dage vrijwel iedereen eenzijdig en nepnieuws maken en elke vorm van valse informatie verspreiden, vaak met misleiding als beoogd doel.

Laten wij als samenleving hiervoor waken en de bronnen van zulke berichten eerst verifiëren en op echtheid toetsen, alvorens over te gaan tot verdere verspreiding” aldus de bevelhebber.