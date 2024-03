Trimmende vrouw beroofd op Wijdenboschbrug

Een vrouw die zondagochtend aan het trimmen was op de Wijdenboschbrug in Suriname, is beroofd door een brutale crimineel.

Het slachtoffer liep over de brug toen de dader haar klein tasje met daarin haar autosleutel en twee mobiele telefoons van achteren wegrukte.

De rover rende vervolgens richting Beekhuizen, achterna gezeten door de vrouw. Op een bepaald moment verloor ze hem uit het oog.

Het slachtoffer kreeg hulp van voorbijgangers die de politie inschakelden.

De sterke arm heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de opsporing en aanhouding van de rover.