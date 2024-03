VIDEO: Auto’s en kantoor car center lopen schroeischade op bij brand

De politie in Suriname heeft laten weten dat de brand van de Chinese zaak Weng Hu op de hoek van de Indira Ghandi- en de Commissarisweg, ook gevolgen heeft gehad voor een naastgelegen car center.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat zeven voertuigen van car center ‘Naresh’, welk naast het winkelpand gevestigd is, schroeischade hebben opgelopen. Daarnaast is er ook sprake van schroeischade bij het kantoor van het auto bedrijf.

In bovenstaande video is te zien hoe dichtbij de voertuigen van de brand stonden.