Vicepresident Ronnie Brunswijk getrouwd met levenspartner Adolfina Cairo

Vicepresident (vp) van Suriname, Ronnie Brunswijk, is vanmiddag getrouwd met zijn levenspartner Adolfina Cairo. De twee gaven elkaar het ja-woord tijdens een huwelijksceremonie in de St. Theresia Kerk te Moengo.

“In het diepst van mijn hart had ik nooit durven dromen dat ik zoveel geluk zou ervaren. Maar hier, in jouw omhelzing, voel ik me compleet. Dankbaar voor elke ademtocht naast jou”, zegt de vp.

Het is dubbel feest voor de tweede man van het land. Hij viert vandaag ook zijn 63ste verjaardag. Op sociale media wordt er flink gespeculeerd over de reden voor het plotselinge besluit van vp om te trouwen.

Cairo en Brunswijk zijn al jaren samen. Ze werd eerder in 2007 namens de ABOP voorgeschoven als ministerskandidaat voor het Surinaamse ministerie van Transport Communicatie & Toerisme (TCT).

Het voorstel leidde tot een conflict met de partner BEP, een van de andere partijen binnen de A Combinatie, waarna Cairo zich terugtrok.

Ze is eerder ook lid geweest van de raad van commissarissen bij Telesur en richtte in maart 2021 de ‘Stichting Ronnie Brunswijk, voor groei en ontwikkeling’ op om namens haar man ook een helpende hand aan behoeftigen te kunnen bieden.

Brunswijk werd tijdens de Surinaamse parlementsverkiezingen van 2020 verkozen. Op 29 juni 2020 werd hij opnieuw geïnstalleerd en dezelfde dag gekozen tot voorzitter van het parlement. Op 16 juli 2020 werd de ABOP-voorzitter verkozen tot vp.