Vakantiegangster in Suriname op logeeradres overvallen

Een 26-jarige vrouw uit Nederland, die op dit moment op vakantie is in Suriname en bij familie logeert, is afgelopen nacht in een woning aan de Rahiemweg overvallen door vier criminelen.

Rond 02.30u werden de 26-jarige M.L. en haar tante E.K.(51) overvallen en beroofd.

Volgens de slachtoffers betraden de daders de woning via de achterdeur. Onder bedreiging van een vuistvuurwapen maakten de rovers onder andere sieraden, en mobiele telefoons buit.



Na de daad verlieten de verdachten de plaats te voet. De vakantieganger liep tijdens de overval een zwelling op aan haar voorhoofd.

De politie van Latour kwam na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.