Benzinevoorziening Justitie en Politie stopgezet vanwege betalingsachterstand

De benzinevoorziening voor het ministerie van Justitie en Politie in Suriname is per donderdag door leverancier Roy Boedhoe Enterprises N.V. stopgezet. Hierdoor kunnen de diverse korpsen hun dienstauto’s niet meer bijtanken.



Waterkant.net verneemt uit betrouwbare bron dat het Surinaamse ministerie in gebreke is gebleven met betrekking tot de betaling. De laatste betaling was in november vorig jaar.

Met betrekking tot de achterstallige betaling waren het ministerie en de leverancier bijkans drie weken bezig met de onderhandelingen. Tot nu toe is er echter niets uit de bus gekomen.

De leverancier was noodgedwongen de benzinevoorziening vandaag stop te zetten voor het Korps Politie Suriname, Korps Brandweer Suriname, Korps Penitentiaire Ambtenaren en de Beveiligings en Bijstandsdienst Suriname.