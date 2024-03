Aviankoi: “Als Srananman schaam ik me soms dat men op de etnische toer gaat”

Parlementariër Henk Aviankoi keurt het af dat een topjurist als Jennifer van Dijk-Silos de etnische snaar is gaan bespelen nadat het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) vorige week een petitie van NDP’er Marcel Oostburg niet in ontvangst heeft genomen.

“Als je eigenlijk goed kijkt dan heeft deze case niet zozeer te maken met het OM, maar meer met de president en het bespelen van de etnische snaar. En dat is niet correct. Leki Srananman schaam ik me soms dat men op die toer gaat. Dat een topjurist ook die link maakt”, benadrukt de volksvertegenwoordiger.

Volgens de politicus is het niet correct om negatief af te geven op procureur-generaal Garcia Paragsingh en delen van haar personeel, omdat zij toevallig van dezelfde etnische komaf zijn als president Chan Santokhi. Hij vermoedt dat mensen alles uit de kast om het onderzoek in de Pan American kwestie in een bepaalde richting te duwen. En dit gebeurt volgens hem omdat er eigenlijk geen case is tegen het staatshoofd en zijn twee ministers.

Ondertussen is in het onderzoek in de Pan American kwestie door het OM vorige week bekendgemaakt dat naar verwachting het startpolitiedossier aan het begin van deze week zou zijn afgerond.

Wanneer de pg uiteindelijk tot de conclusie komt dat er geen reden is om over te gaan tot vervolging van de president en de twee ministers, verwacht Aviankoi wederom dat een groep weer dezelfde negatieve uitspraken richting Paragsingh zal doen.

“Maar het OM werkt met feiten, omstandigheden en bewijsmateriaal. Na so a rechtssysteem deh. En als ze tot de gedachte komt dat er ‘no case’ is, dan is het dat. Laat de zaak over aan het OM. Maar iedereen is nu een jurist.

Op dit moment heb je in Suriname meer deskundigen op sociale media. Het jammerlijke is dat geschoolde mensen zich ook bezig houden hiermee. En u moet kijken, het zijn allemaal mensen die banden hebben met een politieke partij”, aldus Aviankoi.