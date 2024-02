Vp Brunswijk gaat trouwen op 63ste verjaardag

Vicepresident Ronnie Brunswijk stapt op 7 maart 2024, de dag waarop hij zijn 63ste geboortedag herdenkt, in het huwelijksbootje. “Het is in Moengo. Alla sma di wani kon kan kon”, zei de tweede man van het land vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering in Suriname.

In een uitgelekte uitnodiging staat aangegeven dat hij zal trouwen met zijn levenspartner Adolfina Cairo (foto). Volgens deze uitnodiging wordt de dienst gehouden in de St. Theresia Kerk te Moengo. Op sociale media wordt er al enkele dagen gespeculeerd over de reden voor het plotselinge besluit van de vp om te gaan trouwen.

Cairo en Brunswijk zijn al jaren samen. Ze werd eerder in 2007 namens de ABOP voorgeschoven als ministerskandidaat voor het Surinaamse ministerie van Transport Communicatie & Toerisme (TCT). Dit voorstel leidde tot een conflict met de partner BEP, een van de andere partijen binnen de A Combinatie, waarna Cairo zich terugtrok.

Ze is eerder ook lid geweest van de raad van commissarissen bij Telesur en richtte in maart 2021 de ‘Stichting Ronnie Brunswijk, voor groei en ontwikkeling’ op om namens haar man ook een helpende hand aan behoeftigen te kunnen bieden.