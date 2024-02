Promes moet neef schadevergoeding betalen vanwege steekpartij

De Surinaams-Nederlandse topvoetballer Quincy Promes moet zijn neef Esajas, een schadevergoeding betalen. Dit omdat hij hem tijdens een familiefeest in juli 2020 in zijn knie stak, na een ruzie over een ketting.

Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vanmorgen besloten.

Hoe hoog het bedrag wordt dat Promes moet betalen, moet in een vervolgprocedure worden uitgemaakt meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de krant willen de neef en zijn advocaat voor vele tonnen claimen.

Volgens Het Parool zal dit bedrag richting een miljoen euro gaan. Dit is gebaseerd op het blijvend letsel aan de pezen van de neef plus het feit dat het slachtoffer therapie moet volgen om de psychische klachten na de steekpartij de baas te worden, schrijft de krant.

Volgens Het Parool liet Promes in afgetapte telefoongesprekken blijken dat hij nooit spijt heeft gehad van de aanval op zijn neef, die hij ervan betichtte een ketting van zijn tante te hebben gestolen.

De voetballer is ook nog verdachte is in een omvangrijke drugszaak. Daarvoor hoorde hij onlangs negen jaar cel tegen zich eisen. Op 14 februari aanstaande hoort Promes de uitspraak in die zaak.