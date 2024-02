‘Leiding NIS geïnstrueerd aangifte te doen vanwege vandalistische schade’

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname (ROS), heeft maandag gereageerd op de perikelen rondom het Nationaal Indoor Stadion (NIS).

Afgelopen weekend liet D-TV weten dat een kantoor in NIS was leeggehaald. Het bleek te gaan om het ‘gepimpte’ kantoor van de voortvluchtige Joël ‘Bordo’ Martinus, die in 2021 tot directeur van NIS was benoemd.

Bordo reageerde maandag via zijn Facebook pagina en gaf aan dat hij zijn kantoor uit eigen (voorgeschoten) middelen had laten renoveren. ROS had zich volgens hem niet gehouden aan de gemaakte afspraken, met de ontruiming in opdracht van Bordo als gevolg.

In een verklaring wijst ROS nadrukkelijk op de vandalistische schade, waardoor de leiding van het NIS is geïnstrueerd onmiddellijk aangifte te doen. Voorts is er een vonnis waarbij de rechter een door een bedrijf ingediende vordering met betrekking tot de renovatie van de kantoorruimten integraal heeft afgewezen.

Het ministerie spant zich maximaal in om op korte termijn orde op zaken te stellen bij het NIS, zodat de medewerkers ongehinderd hun werk kunnen voortzetten. Tegelijkertijd werkt de leiding van ROS intensief aan het vinden van financiering via een Public-Private Partnership (PPP) om het NIS grondig te rehabiliteren.

Op deze wijze wordt de sportfaciliteit strategisch ingezet om de oorspronkelijke doelen uit de jaren tachtig te verwezenlijken, meldt het ministerie.