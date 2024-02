Bordo gaf zelf opdracht tot ontruiming van zijn kantoor in NIS

De voortvluchtige Joël Martinus meer bekend als Bordo/Moni Hond, heeft vanmorgen van zich laten horen in verband met een bericht dat zondag flink werd gedeeld in Suriname.

De Surinaamse zender D-TV Express bracht gisteren een bericht naar buiten dat het kantoor van Bordo in de Anthony Nesty Sporthal (NIS) werd ontruimd. De ABOP topper werd in januari 2021 benoemd tot directeur van NIS en had zijn kantoor voor veel geld laten ‘pimpen’.

Afgelopen weekend werd de complete inrichting van het chique ingericht kantoor van Bordo weggedragen, zoals hieronder gemeld in de uitzending van D-TV.

Het was onduidelijk wat er precies aan de hand was, totdat er vanmorgen een reactie verscheen op de Facebook pagina van NIS directeur Martinus, waarin hij zegt:

“Ik heb alle kosten voor het renoveren van Anthony Nesty Sporthal (NIS) uit eigen middelen voorgeschoten. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft zich helaas niet gehouden aan de gemaakte afspraken, met de ontruiming in opdracht van mijpersoon als gevolg.“

Bekijk de reportage van D-TV: