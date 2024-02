Bij frontale aanrijding overleden bromfietser is 13-jarige Justin

De bromfietser die zondagavond aan de Henry Fernandesweg in Suriname na een frontale aanrijding onder een pick-up terechtkwam en overleed, is de 13-jarige Justin R.

De tiener reed met een donkergroene bromfiets over bovengenoemde weg. Op een gegeven moment haalde hij een aantal andere bromfietsers in.

Bij die gelegenheid kwam hij op de rijhelft van de pick-up bestuurder terecht, met als gevolg een frontale botsing. Het slachtoffer zat na de klap vast onder de pick-up.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Het lichaam van de jongen is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.



De autobestuurder was ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol. Hij is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.