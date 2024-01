Aangehouden penitentiaire ambtenaar weer in vrijheid gesteld

De penitentiaire ambtenaar (pa) die op vrijdag 19 januari was aangehouden in Suriname, omdat hij drugs zou hebben gegeven aan een gedetineerde, is op verzoek van zijn advocaat Chandra Algoe weer in vrijheid gesteld door de rechter-commissaris (rc).

De cipier A.R. werkt reeds vier jaren in de strafinrichting Santo Boma. Op die bewuste ochtend van 19 januari stapte een gedetineerde met een kleine hoeveelheid marihuana naar de leidinggevende. Hij verklaarde dat de voornoemde pa een hoeveelheid verpakte marihuana en twee flessen met palm (rum) in zijn cel had gegooid, met de bedoeling dit aan een andere gedetineerde af te geven.

De gedetineerde Marengo, aan wie die spullen moest worden afgegeven, verklaarde echter dat hij daar niets van wist. Hij kent de pa niet en heeft nimmer drugs van hem in ontvangst genomen.

Op dezelfde vrijdag werden het voertuig en de tas van de pa meteen gecontroleerd met de hulp van een drugshond. Deze sloeg negatief aan. De advocaat beriep zich hierop en gaf aan dat indien haar cliënt de drugs daadwerkelijk de strafinrichting zou hebben binnengebracht, hij het spul in zijn auto en in zijn tas zou hebben vervoerd.

Daarnaast heeft niemand in de penitentiaire inrichting, inclusief alle andere gedetineerden in het cellenblok, iets gezien. De gedetineerde in kwestie zou ook namen van andere pa’s hebben genoemd, die volgens hem drugs en alcohol in de inrichting zouden hebben gesmokkeld.

De raadsvrouw vond het vreemd dat de Surinaamse politie alleen A.R. heeft aangehouden, terwijl de gedetineerde ook namen van andere pa’s noemde.

De verdachte werd dus enkel op basis van een verklaring van één gedetineerde aangehouden. Bij de rc betoogde de raadsvrouw: ‘één getuige is geen getuige’. Haar cliënt kan niet op basis van één verklaring worden aangehouden.

De rc ging uiteindelijk mee met de raadsvrouw en oordeelde de aanhouding van de pa onrechtmatig en hij mocht naar huis.