Dief op heterdaad betrapt en beschoten door huisbewoner

Op een adres aan de Libanonweg in Suriname, is een dief woensdagavond op heterdaad betrapt door een huisbewoner. Hij is daarna beschoten met een jachtgeweer.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de dief verschillende schotwonden aan een been heeft opgelopen. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (foto).

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Meer details zijn op dit moment niet bekend. Nadere berichtgeving volgt.