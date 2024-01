Penitentiaire ambtenaar opgesloten voor verstrekken marihuana aan gedetineerde

Een gedetineerde die ingesloten is in het Nieuwe Huis Van Bewaring (HVB) in Suriname heeft onlangs aangifte gedaan tegen een penitentiaire ambtenaar (pa). Volgens de gedetineerde zou de ambtenaar hem marihuana hebben gegeven om aan een andere gedetineerde af te staan.

Bij de confrontatie ontkende de pa zich schuldig te hebben gemaakt aan de beschuldiging. Het verboden spul werd wel aangetroffen en in beslag genomen.

De pa werd op vrijdag 19 januari in het belang van het onderzoek en na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie aangehouden en in verzekering gesteld.

Het onderzoek van de politie duurt voort.