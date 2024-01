Hof stelt voor doodslag veroordeelde Romano in vrijheid

Het Hof van Justitie in Suriname heeft de voor doodslag veroordeelde Romano W. dinsdag in vrijheid gesteld. Dit na een verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte.



Romano was op 16 mei 2021 aangehouden nadat zijn levenspartner Figwella Liesdek door een schot uit een vuurwapen om het leven was gekomen.

De verdachte had aangegeven dat hij bezig was kleren te wassen, toen de jonge vrouw met een vuurwapen naar buiten kwam. Het wapen was illegaal en behoorde aan W. toe.

Toen Romano het wapen in de hand van de vrouw zag, rende hij naar haar toe met de bedoeling om haar het wapen afhandig te maken. Bij die gelegenheid ging het wapen af waarbij de vrouw dodelijk werd geraakt.

Fegwella

De Surinaamse politie zou hebben aangegeven dat er in de woning geen sporen van een worsteling zijn aangetroffen. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting zijn er ettelijke getuigen gehoord, die allemaal aangaven dat er geen ruzie was tussen het koppel.

Romano zou dus geen reden hebben gehad om de jonge vrouw van het leven te beroven. Het paar had toen net een baby van 20 weken.



Op 24 november 2023 werd aan Romano W. een straf van vier jaar opgelegd terzake doodslag. Inmiddels heeft hij tweederde deel van zijn straf uitgezeten. Advocaat Nibte diende daarom een verzoek tot invrijheidstelling in bij het Hof.

Omdat de veroordeelde zich goed heeft gedragen in de inrichting, ging het Hof mee met het verzoek van de raadsvrouw en stelde de veroordeelde in vrijheid.