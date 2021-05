Toedracht schietincident waarbij 20-jarige vrouw overleed niet bekend

De ware toedracht van het schietincident, waarbij de 20-jarige Siquella Liesdek in de vooravond van zondag 16 mei om het leven kwam, is nog niet bekend. Haar 35-jarige partner Romano W. verklaarde dat hij probeerde om haar een vuistvuurwapen afhandig te maken en dat het daarbij per ongeluk afging. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens zijn verklaring was hij alleen thuis met zijn vrouw. Terwijl hij de was buiten deed, merkte hij op dat Siquella met zijn illegaal vuistvuurwapen naar buiten liep. Hij probeerde haar het wapen afhandig te maken, maar dit ging per ongeluk af. De jonge vrouw liep daarbij een schotverwonding op in haar linkerborst.

Romano bracht zijn vrouw Siquella, met wie hij ongeveer vier tot vijf jaar samenwoonde en een kindje van vijf maanden oud heeft, direct naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer kwam kort na aankomst op de SEH te overlijden.

Na alle bijzonderheden van zijn vrouw te hebben door gegeven aan het personeel van de SEH, bleek de man de ziekeninrichting te hebben verlaten. Na een ingesteld onderzoek door de politie van Munder en Latour, meldde Romano zich met het wapen na twee uren aan op de afdeling Kapitale Delicten.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, terwijl het ontzielde lichaam van Siquella ter obductie in beslag is genomen. Het illegaal vuistvuurwapen is eveneens in beslag genomen meldt de politie.