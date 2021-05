Aantal coronapatiënten in Surinaamse ziekenhuizen blijft toenemen

Opnieuw is in Suriname het aantal mensen dat in de ziekenhuizen is opgenomen vanwege een besmetting met COVID-19, gestegen. Zondag lagen er 185 mensen in de Surinaamse ziekenhuizen, maandag is dit aantal gestegen naar 191. Ook zijn er weer 2 coronadoden geregistreerd.

Dat blijkt maandag 17 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er maar liefst 157 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 374 testen.

Maandag werd ook duidelijk dat de kans groot is dat de coronamaatregelen nog deze week aangescherpt zullen worden. Dit omdat het aantal coronapatiënten in de Surinaamse ziekenhuizen blijft toenemen, met een dreiging van code zwart tot gevolg.

De cijfers van maandag 17 mei: