Jonge vrouw (19) overleden na beschieting

SL (19) is zondag als gevolg van een schotverwonding aan de linkerzijde van de borst overleden. Zij werd door een man afgezet bij de Spoedeisende Hulp in Suriname. Hij verliet vervolgens de plaats.

Bij haar aankomst in het ziekenhuis had zij reeds een slappe pols en is kort daarna overleden. Haar ontzielde lichaam is in beslag genomen.

De man die de jongedame had afgezet, heeft zich daarna aangemeld bij de politie. Het gaat om de 35-jarige RW. Hij zal worden verhoord bij proces-verbaal.

Het is nog niet duidelijk op welke locatie de jonge vrouw beschoten is en wat zich precies heeft voorgedaan. Het onderzoek is nog gaande.