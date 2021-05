Wereld Hypertensie Dag: ‘Regelmatig bloeddruk meten blijft van belang’

Vandaag, maandag 17 mei is het Wereld Hypertensie (Hoge Bloeddruk) Dag. Het doel van deze dag is om het bewustzijn te vergroten en preventie, detectie en controle van hypertensie te bevorderen. Het thema voor dit jaar is “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer” (= “Meet uw bloeddruk nauwkeurig, controleer het en leef langer”), gericht op het vergroten van bewustzijn over nauwkeurige bloeddruk meetmethoden en het bijhouden van de bloeddrukwaarde.

Over het algemeen weet men in Suriname niet wat zijn bloeddrukwaarde is, omdat het niet regelmatig wordt gemeten. Het is heel belangrijk om vroegtijdig te ontdekken wanneer de bloeddrukwaarde laag of hoog is, aangezien het kan bijdragen aan diverse gezondheidsproblemen zoals beroerte, hartaanvallen, nieraandoeningen, blindheid, dementie en tenslotte sterfte.

Hoge bloeddruk is de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, welke de belangrijkste doodsoorzaak is in Suriname. Het risico wordt vergroot door roken, overmatig gebruik van alcohol, ongezonde voeding (veel suiker-, zout- en vethoudende producten, weinig groente en fruit) en onvoldoende beweging. Ook de combinatie van hoge bloeddruk met suikerziekte (diabetes) en een hoog cholesterolgehalte kan fataal zijn.

Veel mensen weten niet wanneer ze hoge bloeddruk hebben, omdat er minimale symptomen zijn en ontdekken dit pas na een hartaanval of beroerte. Hypertensie wordt daarom ook wel de ‘stille moordenaar’ genoemd. Het is van eminent belang dat mensen regelmatig hun bloeddruk meten en controleren, zodat ze op de hoogte zijn en op tijd behandeld kunnen worden.

Hypertensie in relatie tot COVID-19

Mensen – > 60 jaar – en personen die reeds een aandoening (w.o. hoge bloeddruk) hebben, zijn gevoeliger voor ernstige symptomen van Covid-19. Er is ook een hoger sterftecijfer van covid-19 bij mensen met hoge bloeddruk.

Tips voor mensen met hoge bloeddruk tijdens de Covid-19 pandemie:

• Laat u vaccineren.

• Personen die bloeddrukmedicatie gebruiken, worden aangemoedigd deze te blijven gebruiken zoals voorgeschreven en indien mogelijk thuis hun bloeddruk te meten. Het kan iets lager of hoger worden dan normaal, maar verander uw behandeling niet zonder eerst met uw arts te overleggen.

• Drink genoeg. Veel mensen, vooral ouderen, drinken te weinig water. Het is aangeraden om een schema te maken dat kan helpen om dat u de hele dag door regelmatig water drinkt.

• Eet gezond. Probeer zoveel mogelijk vers groenten en fruit te gebruiken, minder vet, zout en suiker.

• Fysieke activiteit: Omdat velen meer tijd thuis zullen doorbrengen, zal ook fysieke activiteit verminderen. Het is aangeraden om na te gaan wat thuis gedaan kan worden, bijvoorbeeld rondjes rennen op het erf, touwtjespringen, maar ook intensief lopen, harken of bezemen.

• Houd afstand van minimaal één meter van mensen, vooral die hoesten, verkouden zijn of griep hebben.

• Was uw handen vaak met water en zeep.

• Hou je geestelijk gezond. Probeer zoveel mogelijk dingen te doen die je laten ontspannen, vermijd negatieve of inspannende berichten en programma’s.

In verband met Wereld Hypertensie Dag wordt op maandag de bloeddruk gemeten van elke BOG-bezoeker alvorens ze worden gevaccineerd met het covid-vaccin. Indien men nog niet is gevaccineerd kunnen ze dat alsnog doen.