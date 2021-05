Verkeersruzie Hanna’s Lustweg mondt uit in ernstige kappartij

Een kappartij heeft zich zondagavond voorgedaan aan de Hanna’s Lustweg in Suriname nadat een autobestuurder op de rijhelft van zijn tegenligger zou zijn beland. Een van de partijen, een 22-jarige autobestuurder, ging naar de Spoedeisende Hulp. Hij had onder meer verwondingen aan het achterhoofd, linkerslaap, linkeroog en handpalm. Volgens hem hebben twee onbekende mannen hem gekapt.

Twee andere mannen hebben ook verwondingen opgelopen. Een 29-jarige man heeft verwondingen in het gezicht en een 52-jarige man aan zijn handen en rug. Deze twee mannen reden in een busje over de Hanna’s Lustweg in de richting van de Magentakanaalweg, terwijl de 22-jarige vanuit de tegenovergestelde richting kwam.

Het busje werd bestuurd door de 52-jarige. Ter hoogte van een school reed hij op de rijhelft van de tegenligger. Hij week toen weer uit om op zijn rijhelft te komen om zodoende een aanrijding te voorkomen met de tegenligger die de 22-jarige jongeman was. Kort daarna werd hij klemgereden door de 22-jarige jongeman. Naar zijn zeggen stapte de jongeman met een houwer uit en begon hem te kappen aan zijn rug en handen. Zijn mede-inzittende, de 29-jarige, schoot hem te hulp en werd daarbij ook gekapt door de jongeman aan zijn voorhoofd.

Er ontstond een vechtpartij tussen beide mannen. De houwer van de jongeman werd hem afhandig gemaakt waarmee er vermoedelijk hem kapverwondingen zijn toegebracht. De politie is bezig met het onderzoek.