4 coronadoden en 185 personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn zondag 16 mei maar liefst 4 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal mensen dat sinds de start van de pandemie in Suriname is overleden aan de gevolgen van besmetting met COVID-19, is hierdoor gestegen naar 228.

Dat blijkt zondag uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 185 personen in ziekenhuizen zijn opgenomen en 30 op de intensive care.

Ook zijn er 122 nieuwe gevallen geregistreerd na 331 keer testen. Meer dan 30 gevallen zijn geregistreerd in Nickerie.

De cijfers van zondag 16 mei: