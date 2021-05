Vrouw licht buitenman en zijn familie op met fake zwangerschap

Alida H (39) heeft haar buitenman opgelicht door geld van hem en zijn familie in Suriname af te troggelen met de smoes dat zij zwanger was van hem. De man, die zich bedrogen voelt, heeft aangifte gedaan nadat aan het licht kwam dat de vrouw reeds voor oplichting van anderen is aangehouden.

Hij vertelde de politie een relatie met de vrouw te hebben. Alida H ging met twee mannen onder wie de aangever. Zij deelde de aangever mee zwanger te zijn waarbij zij een tweeling verwachtte. Omdat zij zich gedurende de ‘zwangerschap’ niet goed voelde, beweerde zij steeds naar de dokter te zijn geweest en hoge medische kosten te betalen. Volgens haar moest zij elke dag prikjes krijgen waarvoor zij SRD 2000 moest neertellen.

De man besloot samen met zijn moeder en zus over te gaan om de vrouw financieel te helpen. Volgens zijn verklaring stond hij haar meer dan SRD 300 duizend af. De moeder en zus gaven in totaal USD 3500, 3500 euro en SRD 85 duizend. De man had zijn moeder gebracht naar de woning van de vrouw. De moeder merkte dat Alida H een opgezwollen buik had waardoor zij aannam dat het om zwangerschap ging.

Alida H heeft ook anderen opgelicht. Zij gebruikte op social media de naam Saskia Doorson die tegen een redelijk bedrag birkenstocks ten verkoop aanbood. Diverse personen plaatsten een bestelling en betaalden haar, maar hoorden daarna niets meer van haar.