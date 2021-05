‘Birkenstock oplichtster’ aangehouden na aangiften van diverse benadeelden

De politie van het bureau Geyersvlijt heeft op maandag 10 mei de 39-jarige verdachte Alida H. opgespoord en in het ressort Geyersvlijt aangehouden. Enkele benadeelden deden de afgelopen periode aangifte van oplichting tegen deze ‘Birkenstock oplichtster” meldt het Korps Politie Suriname.

De aangeefsters verklaarden dat Alida via social media onder de naam Saskia Doorson tegen een redelijk bedrag birkenstocks ten verkoop aanbood (foto onder). Ge√Įnteresseerden konden dan tegen betaling van een voorschot hun bestelling bij haar plaatsen.

Na de geldbedragen in ontvangst te hebben genomen, hoorde men niets meer van haar en was ze ook niet te bereiken.

Het vermoeden bestaat dat Alida meerdere personen heeft opgelicht.

Deze benadeelden worden door de Surinaamse politie opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de politie van Geyersvlijt voor het doen van aangifte. Het politiebureau is te bereiken op de telefoonnummers 451677 of 453570.