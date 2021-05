Haïtiaanse man in Suriname al een maand vermist

De Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit, heeft vandaag een opsporingsbericht van deze Haïtiaanse man naar buiten gebracht. Het gaat om de circa 65-jarige Riboul, Dieuvelsaint die al een maand vermist is.

De man, wonende aan de Jagtlust no. 198 in het district Commewijne, is op zaterdag 17 april 2021 in de morgenuren van huis vertrokken met onbekende bestemming. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd meldt de Surinaamse politie zojuist.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van het ressort Meerzorg op het telefoonnummer 354045, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.