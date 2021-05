COVID-19: Dreiging van code zwart in Suriname, mogelijk strengere maatregelen

Suriname zit midden in de derde besmettingsgolf waarbij de zogenoemde Braziliaanse variant de grootste boosdoener is. Zondag lagen er 185 mensen in het ziekenhuis, 30 op de intensive care en werden er weer 4 coronadoden genoteerd. Volgens de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is de kans groot dat de coronamaatregelen nog deze week aangescherpt zullen worden

Dit omdat het aantal coronapatiënten in de Surinaamse ziekenhuizen blijft toenemen met een dreiging van code zwart tot gevolg. De minister zei vandaag op de radio dat er formeel nog geen sprake is van code zwart, waarbij de ziekenhuizen keuzes moeten maken welke patiënten voorrang krijgen.

In de dagelijkse praktijk van de Surinaamse ziekenhuizen zou dit in individuele gevallen nu echter al wel gebeuren schrijft het Algemeen Dagblad. De ziekenhuizen zitten tegen de maximale capaciteit aan en staan daarom op het punt om naar verdere afschaling van de reguliere zorg te gaan.

De cijfers van zondag: