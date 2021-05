Man (42) laat jarenlang piemel aan meisjes en jonge vrouwen zien

De Surinaamse politie heeft een 42-jarige man aangehouden, die er een gewoonte van maakte om zijn piemel aan vrouwelijke buurtbewoners en passerende dames te laten zien. Ook zijn buurvrouw had dagelijks last van hem, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte Marciano P. wordt ervan verdacht al enkele jaren vrouwelijke buurtbewoners en dames die zich toevallig in dat woongebied begeven te molesteren door zijn geslachtsdeel uit zijn broek tevoorschijn te halen. Zijn slachtoffers waren merendeels meisjes en jonge vrouwen.

Een buurvrouw die tot vervelens toe slachtoffer was van dit gedrag van Marciano deed twee weken geleden aangifte op het politiebureau Nieuwe Haven. De aangeefster verklaarde bij de politie dat zij zich niet veilig voelt in haar omgeving en ook niet in haar woning.

Dat steeds wanneer zij in haar keuken bezig is Marciano op een stoel in zijn huis klimt om haar zijn geslachtsdeel te tonen De aangeefster ging er toe over om verandering te brengen in haar keuken om zo te voorkomen dat zij zichtbaar was voor Marciano. Marciano klom toen in een boom waar hij door ging met zijn seksuele handeling.

De buurtbewoners boden toen een petitie aan bij de politie tegen Marciano. Met behulp van camerabeelden en andere uitgewerkte informaties ging de politie ertoe over Marciano op dinsdag 12 mei aan te houden voor schending van de eerbaarheid. Marciano geeft toe dat hij de boven vermelde handelingen keer op keer gepleegd heeft.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Marciano, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld door de politie.