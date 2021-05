Foto van Don Gill en arrestanten met drank leidt tot controle in cellenhuis

Deze via social media in Suriname verspreidde foto, waarop te zien is dat entertainer Don Gill en andere arrestanten in een cel poseren met twee flessen alcohol, heeft geleidt tot een strenge controle van het cellenhuis te Santodorp. Daarbij zijn diverse verboden zaken aangetroffen.

Aargil M. (25) meer bekend als Don Gill werd donderdag in verzekering gesteld omdat hij een vuurwapen en acht patronen illegaal in zijn bezit gehad. In het weekend verscheen deze foto van hem en 4 anderen online, met daarbij de tekst “Chillen a boy deh“.

De Surinaamse justitiële autoriteiten hebben naar aanleiding hiervan gisteravond een controle inval gepleegd, geassisteerd door RBT Midden en Surveillance Regio Midden. Bij die controle werden naast alcohol flessen ook messen, marihuana, mobiele telefoons, coke en andere steekvoorwerpen aangetroffen.

De spullen zijn in beslag genomen door de politie. Het onderzoek naar hoe de gevangenen in een cellenhuis aan deze spullen komen, is nog gaande.

Een deel van de gevonden spullen.