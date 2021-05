Entertainer Don Gill aangehouden met illegaal vuurwapen en patronen

Aargil M (25) meer bekend als Don Gill, die ondernemer tevens reclamemaker en entertainer in Suriname is, is donderdag in verzekering gesteld voor overtreding van de Vuurwapenwet. Hij heeft een vuurwapen en acht patronen illegaal in zijn bezit gehad. Hij werd in het district Wanica aangehouden.

De man stond in de nacht van woensdag op donderdag met een ander langs de straat te praten. De politie die aan het surveilleren was, merkte de man op. Zij hield hem staande want hij was op dat moment een lockdown-overtreder.

Donn Gill had een tas bij zich waarin het wapen en de patronen zijn gevonden. De politie heeft die in beslag genomen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. Hij werd bij zijn voorgeleiding na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.



De persoon met wie de verdachte stond te praten, werd overgebracht als lockdown-overtreder.