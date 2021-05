VIDEO: Dronken passagier hardhandig uit vliegtuig gezet, mag 5 jaar niet vliegen

De 37-jarige passagier Gregory R. is op maandag 11 mei na de landing van een KLM vlucht uit Nederland op de J.A. Pengel internationale luchthaven in Suriname hardhandig uit het vliegtuig gezet. Gregory bevond zich op een bepaald moment in beschonken toestand in het vliegtuig. Hij begon zich te misdragen en deed daarbij bedreigende uitlatingen. Een filmpje waarbij de politie he uit het vliegtuig haalde ging flink rond op social media en is hieronder te zien.

Bij aankomst op de J.A. Pengel internationale luchthaven wilde hij, tegen de regels in, als eerste uit het vliegtuig stappen. Toen hij zijn zin niet kon krijgen begon hij tekeer te gaan tegen het vliegpersoneel. Het vliegpersoneel schakelde toen de airport security in.

Gregory maakte zodanig amok dat de airport security assistentie nodig hadden van politieambtenaren van het BID Team.

Het verzet van Gregory werd gebroken, waarna hij werd overgedragen aan de Militaire Politie van de Immigratie Dienst op de luchthaven. Gregory werd vervolgens ter ontnuchtering opgehouden op de luchthaven. Na ontnuchtering is hij heen gezonden.

In tegenstelling tot wat door sommige personen gezegd wordt is Gregory, R. geen politieambtenaar.

De vliegmaatschappij, waarmee Gregory gevlogen heeft, is tot het besluit gekomen dat hij vijf jaar lang niet als passagier vervoerd zal worden in één van hun vliegtuigen.