Veel geld gestolen uit kluizen Building Depot Suriname

Bij een inbraak in het gebouw van Building Depot Suriname aan de Ringweg zijn twee kluizen opengebroken. Er zijn daarbij grote bedragen in SRD en valuta gestolen.



Uit camerabeelden blijkt dat drie mannen die gemaskerd waren, het gebouw zijn binnengedrongen. Zij gingen op het dak om zich daarna toegang te verschaffen in de vliering. Van daar kwamen zij in het pand terecht. Zij gingen bij de kluizen die zij hebben geforceerd.



De inbrekers forceerden beide kluizen om het geld buit te maken. Vervolgens verlieten zij de plaats met het gestolen geld. Vrijdagochtend is de inbraak ontdekt waarna de politie werd ingeschakeld.

De politie ging de camerabeelden na. Ook is er een sporenonderzoek verricht. De zaak is in onderzoek.