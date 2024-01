Chinees vermoordt drie landgenoten in Frans-Guyana en vlucht via Suriname naar China

Een 40-jarige Chinese man heeft in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 januari drie landgenoten vermoord in het woongedeelte van een winkel in het centrum van Cayenne, Frans-Guyana (foto).

De verdachte heeft het drietal met een scherp voorwerp doodgestoken en probeerde vervolgens hun keel door te snijden, melden Franse media.

De slachtoffers zijn van één familie. Het gaat om de handelaar Patrick Ho Wen Tsaï (57), zijn dochter Jennifer (19) en zijn grote zus Andrée (62), gepensioneerde verpleegster van het ziekenhuis in Cayenne. Het gezin woonde al ruim 50 jaar in de buurt.

De verdachte sloeg na de gruwelijke daad op de vlucht naar Suriname. Hij pakte een vlucht van Paramaribo naar Amsterdam en vloog vervolgens door naar China.

Intussen was er door de Franse justitie een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de moordenaar. Hij werd dinsdag toen hij uit het vliegtuig stapte op de luchthaven van Peking gearresteerd.

De Franse en Chinese autoriteiten tasten nog in het duister over het motief voor de daad. Het onderzoek is in volle gang.