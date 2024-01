Lionel Messi uitgeroepen tot FIFA beste speler van 2023

Lionel Messi, aanvaller van Argentinië en Inter Miami, is maandag tijdens de Best FIFA Awards 2023 in Londen wederom uitgeroepen tot speler van het jaar.

Messi stond bovenaan de stemming, vóór medefinalisten Erling Haaland en Kylian Mbappé. De 36-jarige Argentijn is de eerste voetballer die driemaal de prijs heeft gewonnen. Hij won die eerder in 2019 en 2022.

Tijdens de officiële selectiecriteria voor de prijs van 2023 scoorde Messi negen doelpunten in 21 wedstrijden voor Paris Saint-Germain voordat hij in juli naar Miami verhuisde.

Vervolgens scoorde hij elf keer en leverde vijf assists in zijn eerste veertien wedstrijden voor Miami, waarmee hij zijn nieuwe team hielp een eerste trofee te winnen in de vorm van de Leagues Cup.

De winnaars van de beste FIFA Football Awards 2023: