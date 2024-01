NDP’er Stephen Tsang: “Het land heeft een wasi nodig”

“Het land heeft een wasi nodig”, zegt NDP-parlementariër Stephen Tsang. Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) heeft de parlementariër zijn ernstige bezorgdheid geuit over de toenemende criminaliteit in Suriname.

“Vanwege de onveilige situatie in het land. Moord, zelfmoord, femicide, kinderen worden misbruikt en zelfs vermoord in pensions. Sinds deze regering is aangetreden gaan mensen volgens hem op de meest vreemde manier dood en dat is opvallend. Gewapende roofovervallen zijn aan de orde van de dag, zelfs ouderen en gehandicapten worden niet ontzien.

We hebben schokkende beelden gezien te Atjoni en onlangs weer een gewapende roofoverval op klaarlichte dag van een geldwisselkantoor te kwatta. De Surinaamse politie kon in oktober niet uitrijden, omdat er geen benzine was. Het is een schande. Nooit is er geld voor veiligheid, maar de regering besteed wel bijkans 6 miljoen US dollar om de Goslar te bergen”, aldus Tsang.

De volksvertegenwoordiger vraagt zich af waarmee men bezig is als ruim 400 politieambtenaren als 3½ jaar zijn ingezet voor de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders, terwijl er een enorm tekort aan personeel is bij het Korps Politie Suriname.

Volgens de NDP’er is het belangrijk om te weten wat minister Kenneth Amoksi anders gaat doen om deze zorgelijke ontwikkelingen te voorkomen, omdat het beleid in zijn ogen tot nu toe faliekant heeft gefaald.

“Weet u wat erg is? Dezelfde zaken waren ook aan de orde bij iedere drie afgelopen begrotingsbehandelingen. Er is dus niets aan veranderd, ondanks we de begroting van de minister steeds hebben verhoogd”, aldus de politicus.