Aangifte tegen rekruut die op oudjaarsdag betrokken was bij vechtpartij binnenstad

De Surinaamse politie heeft aangifte opgenomen tegen een vrouwelijke rekruut, die op oudjaarsdag in de binnenstad van Paramaribo betrokken raakte bij een massale vechtpartij.

Op onderstaande videobeelden die werden gedeeld via social media, is te zien hoe de vrouw gekleed in een bruine bloes, zwarte driekwart broek en een pet op, tekeer gaat.

Te zien is ondermeer dat de rekruut, die pas in dienst is van het Korps Politie Suriname, mensen die op de grond liggen hard schopt en trapt.

Waterkant.Net verneemt uit betrouwbare bronnen dat deze persoon in 2020 bij een aanrijding betrokken was, waarbij ze de tegenpartij met een scherp voorwerp in de hartstreek zou hebben gestoken. Vanwege gebrek aan bewijs was de vrouw toen heengezonden.

De politie van Centrum heeft de aangifte opgenomen. Het verdere onderzoek wordt overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ).