Lionel Messi wint eerste trofee met Inter Miami 

Lionel Messi heeft zaterdagavond zijn eerste trofee met Inter Miami gewonnen door Nashville SC in de finale van de Leagues Cup met 10-9 te verslaan na strafschoppen na een 1-1 gelijkspel.

De Argentijnse superster opende de score in de 24ste minuut met zijn tiende goal in zeven wedstrijden voor Inter Miami. Fabrice-Jean Picault maakte in de 57ste minuut de gelijkmaker en de score bleef na 90 minuten voetbal 1-1.

Messi is Leagues Cup 2023 Topscorer (10 doelpunten uit 7 wedstrijden) en Beste Speler geworden. In zijn carrière heeft hij nu 44 prijzen gewonnen en is daarmee de meest succesvolle voetballer aller tijden.

De Leagues Cup is ook de eerste prijs voor de in 2018 opgerichte Inter Miami. Met het bereiken van de finale heeft de club zich al geplaatst voor de Concacaf Champions Cup in november.