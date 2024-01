Inbrekers in gestolen auto klemgereden door RBTP

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag in Paramaribo drie mannen in een gestolen voertuig klemgereden. Bij hun aanhouding werden een politie portofoon en een vuistvuurwapen aangetroffen.

Het voertuig was vorige maand buitgemaakt tijdens een inbraak in een woning, waarvan de eigenaar in het buitenland vertoefde. De auto stond geparkeerd in de garage en werd door de inbrekers meegenomen.

Na goed speurwerk werden de verdachten C.H.(22), R.A.(34) en V.A.(39) door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in het gestolen voertuig aangehouden en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding.

Twee van de verdachten zijn oud-bekenden van de Surinaamse politie. Het vermoeden bestaat dat deze bende meer op hun kerfstok heeft. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Het gestolen voertuig, de portofoon en het vuistvuurwapen zijn in belang van het verdere onderzoek in beslag genomen.