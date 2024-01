Vermoedelijk sprake van brandstichting Domineestraat; getuige zag man weglopen

De felle brand die maandag 15 januari 2024 rond 04.00u meerdere panden aan de Domineestraat in Suriname trof, is begonnen in het houten, leegstaand pand op nummer 30 en vermoedelijk aangestoken.

Een getuige die aan het werk was als bewaker die nacht, zag omstreeks 03.55u een man in een korte broek en een rood shirt weglopen van pandnummer 30 in de richting van de Steenbakkerijstraat.

Zeer kort daarna was er brand in dat gebouw. Het vuur sloeg over naar pandnummer 32, waarna beide panden volledig zijn afgebrand. Van de brillenzaak op nummer 28 is de bovenverdieping afgebrand. Pand nummer 34 heeft schroeischade opgelopen.

Omstreeks 04.00 uur, kreeg de politie van Bureau Keizerstraat via het Command Center een melding binnen van brand aan de Domineestraat.

Ter plaatse aangekomen trof de Surinaamse politie een pand in lichterlaaie aan. De brandweer van de verschillende posten in Paramaribo waren reeds met man en macht bezig het vuur onder controle te krijgen.

Omstreeks 06.00 uur werd het sein brand meester doorgegeven. De situatie na de brand:

Foto (c) Korps Politie Suriname