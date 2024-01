Freek Vonk maakt waardevolle reis met vader naar Suriname

De bekende Nederlandse bioloog, televisiepresentator en bijzonder hoogleraar Freek Vonk was afgelopen week naar zijn favoriete plek ter wereld: de jungle van Suriname! En dit keer was zijn vader mee op avontuur.

“Wat een ontzettend dierbare en waardevolle reis! ’s Nachts samen urenlang door de jungle struinen op zoek naar dieren, even wakker worden in de rivier, vissen, kajakken, lekker eten, veel lol, en mooie gesprekken”, zegt hij hierover.

De bekende tv-bioloog is ontzettend dankbaar dat hij dit met zijn vader heeft kunnen doen. De 40-jarige Freek vertoeft meerdere keren per jaar in Suriname en als alles doorgaat heeft hij binnenkort zelfs een eigen huisje in Suriname!

Freek heeft gemerkt dat heel veel mensen hem de laatste tijd benaderen met de vraag, waar hij meestal heen gaat als hij naar Suriname reist. Daarvan is er nu een brochure. “Als jij dat ook wil weten dan kun je dat opvragen via suriname@freekvonk.nl en we zullen je dan alle informatie toesturen”, schrijft Vonk.