Uit cellenhuis gevluchte Braziliaanse arrestant doodgestoken

Een arrestant van Braziliaanse afkomst, die samen met vijf andere kompanen op zondagavond 24 september 2023 wist te vluchten uit het cellenhuis van het politiebureau Nieuwe Haven, is deze week doodgestoken te Dagu Ede (Stoelmanseiland). Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het gaat om de 34-jarige Braziliaanse man Rodriques Barata alias ‘Kajoe’. Hij was vorig jaar door de Surinaamse politie aangehouden omdat hij volgens KPS ervan verdacht werd zich schuldig te hebben gemaakt aan moord in verschillende goudvelden.

Barata wist kort daarna samen met drie Brazilianen en twee Surinamers via de toiletruimte van het cellenhuis van het politiebureau Nieuwe Haven te ontvluchten. Na zijn ontvluchting wist hij uit handen van de politie te blijven en vertoefde in de goudvelden in het gebied nabij de Lawarivier.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de Braziliaan woensdagavond met een man aan het borrelen was in een kamp te Dagu Ede, toen er een woordenwisseling ontstond. Hij zou daarbij de man geklapt hebben.

De volgende dag hoorde een omstander nabij een winkel van haar kamp het geluid van buitenboordmotoren. Bij die gelegenheid zag ze dat Barata nabij zijn halsstreek hevig bloedde en onrustig deed. Het vermoeden bestaat dat hij uit wraak was gestoken toen hij in zijn hangmat lag te slapen.

Samen met andere omstanders schoot ze hem te hulp en werd de gewonde man met de boot voor medische hulp afgevoerd naar Gran Santie. Onderweg liet hij het leven. De vermoedelijke verdachte is gevlucht, maar wel bekend bij zijn landgenoten ter plaatse.

Medewerkers van het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) kregen de melding dat er een lijk van een manspersoon van Braziliaanse afkomst zich te Dagu Ede te Stoelmanseiland nabij de Lawarivier bevond en deden de plaats op vrijdag 12 januari 2024 aan voor onderzoek.

Bij aankomst op de locatie troffen de wetsdienaren het ontzielde lichaam van Barata met steek- en kapverwondingen aan. Een arts stelde officieel de dood van de man vast.

Het onderzoek in deze zaak zal worden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Het ontzielde lichaam van Barata is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen.