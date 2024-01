Times: ‘Desi Bouterse al bijna een maand in Venezuela’

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname is de veroordeelde ex-legerleider Desi Bouterse mogelijk al bijna een maand in Venezuela. Dat schrijft de krant vandaag.

Bouterse moest zich vrijdag aanmelden bij de gevangenis te Santo Boma, maar kwam niet opdagen. Zijn vrouw liet weten dat ze niet wist waar hij was.

Later op de dag liet het Openbaar Ministerie weten dat hij zal worden opgespoord.

Volgens de krant zou Bouterse op 17 december naar Brazilië zijn gereisd met een vliegtuig van een buitenlands bedrijf. Van daaruit is hij mogelijk doorgereisd naar Venezuela. Dit verneemt Times of Suriname van bronnen.

Het is bekend dat ex-president Desi Bouterse en zijn voormalige Venezolaanse ambtsgenoot, Nicolas Maduro, nog altijd goede vrienden zijn. Maar of Bouterse daadwerkelijk naar het buitenland is vertrokken trekken velen in twijfel.

Een ander gerucht is dat hij zich heeft teruggetrokken te Broko Baka, z’n eigen oord in het binnenland van Suriname. Het gaat om een zeer uitgestrekt gebeid met veel bos, gebouwen en bunkers.