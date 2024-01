Boldewijn: “Bouterse is geen heerser van het heelal; OM moet hem laten arresteren”

Nu Desi Bouterse besloten heeft om zich niet aan te melden voor het uitzitten van zijn gevangenisstraf, is het volgens bestuurskundige August Boldewijn de taak van het Openbaar Ministerie in Suriname om hem zelf op te zoeken en te laten arresteren. Volgens Boldewijn is Bouterse geen heerser van het heelal, waardoor niemand kan komen zeggen dat het vonnis niet moest worden uitgevoerd.

“Die drie andere mensen hebben zich ook aangemeld toch. Waarom heb jij je niet aangemeld? Omdat je de heerser bent van het heelal? Het lijkt alsof mensen in dit land niet begrijpen dat we onder een democratisch systeem leven. Men wil afwijken, omdat het gaat om één persoon. En als dit gebeurt, wordt Suriname te schande gezet. Het betekent dat Suriname een soort bacovenparadijs is geworden”, zei Boldewijn in het programma Bakana Tori.

Het feit dat Bouterse bevelhebber van het Nationaal Leger en president van Suriname is geweest, moet volgens de bestuurskundige niet betekenen dat hij zich niet aan de wetten van Suriname hoeft te onderwerpen. Integendeel is hij net als elke andere persoon in Suriname onderhevig aan de wetten en regels van het land.

“Als je 15 mensen hebt vermoord en je hebt geen rekening gehouden met de nabestaanden, dan vind ik dat je onmenselijk bent en dat je straf moet verdienen. Want als het met jou gebeurd was, zou je misschien andere maatregelen hebben genomen tegen degenen die jouw mensen hebben vermoord”, aldus Boldewijn.

Volgens de bestuurskundige is deze zaak geen enkel politiek proces geweest. Ook is er geen enkele sprake van amnestie, omdat de Amnestiewet al door het Constitutioneel Hof onverbindend is verklaard.

“Als je 15 mensen neerknalt, de rechter beoordeelt deze zaak en komt tot een gevangenisstraf, dan heb ik niet het idee dat het een politiek proces is. Wat voor politiek zit erachter? De rechter is een onafhankelijk instituut dat wij allemaal moeten accepteren. Als Boldewijn iemand heeft vermoord, dan gaat hij ook de gevangenis in. Dat is bij iedereen het geval.

Dus als die meneer zegt dat hij zich niet gaat aanmelden, dan wordt hij opgehaald en opgesloten. Punt uit. En het Surinaamse Openbaar Ministerie moet ervoor zorgen dat die man wordt opgehaald“, aldus Boldewijn.