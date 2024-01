Automobiliste die rivier inreed is 40-jarige Rishma, moeder van vijf kinderen

Het Burger Informatie Centrum (BIC) Saramacca heeft vrijdagavond bevestigd, dat de vrouw die afgelopen woensdag met een Toyota Passo de Saramaccarivier in Suriname inreed, de 40-jarige Rishma Jharap-Soemai is (foto). Vernomen wordt dat zij vijf kinderen achterlaat.

Rishma zat die middag alleen in de auto, toen ze moedwillig het diepe water van de rivier inreed in de buurt van Uitkijk River Lounge te Jarikabakreekweg, in het district Saramacca. Het motief hiervoor is niet bekend.

Een ooggetuige vertelde aan de redactie van Waterkant.Net dat hij zag gebeuren hoe ze het water inreed en hoe het voertuig heel snel in het water verdween. Hij wist nog beelden hiervan te maken. (tekst loopt door onder foto)

Foto via BIC Saramacca

Er werd meteen een hulpactie door de Surinaamse politie en brandweer op gang gebracht, maar de auto en de vrouw werden niet gevonden. De volgende dag (donderdag) schoot de familie Jerry Li te hulp met een boot voorzien van een 3D scanner, om de duikers te ondersteunen bij het lokaliseren van de gezonken auto.

Ook die dag werd er niets gevonden. Een dag later riep de districtscommissaris van Saramacca de hulp in van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS). Vrijdagmorgen vroeg kwam een boot van de MAS voorzien van moderne apparatuur aan te Uitkijk, om de andere groepen bij te staan bij het zoeken.

Die vrijdag omstreeks 17.00 uur werd de auto eindelijk gelokaliseerd in de Saramaccarivier, waarna de bergingswerkzaamheden konden beginnen. Nadat de auto boven water werd gehaald, werd er een lichaam van een niet in leven zijnde mevrouw erin aangetroffen. Het bleek te gaan om Rishma.

Haar lichaam is daarna afgevoerd naar het mortuarium: