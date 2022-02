Freek Vonk met vliegtuig opgehaald voor behandeling in Paramaribo

Freek Vonk, die gisteren aan zijn hand gewond raakte door een stekel van een vis, is vanmiddag teruggevlogen naar Paramaribo. Op de foto staat hij samen met de Surinaamse piloot Dave Overeem, die Freek ophaalde waarna ze vanaf Kabalebo richting Paramaribo vlogen.

De TV presentator en bioloog had gisteren een tijgermeerval gevangen. Tijdens het losmaken stak deze hem echter met een van de stekels in zijn borstvinnen in zijn hand. Deze stekels zijn groot, vlijmscherp, keihard en zitten vol met weerhaken. De stekel brak af in zijn hand.

Hij wilde gisteren al naar het ziekenhuis om de stekel operatief te laten verwijderen, maar het was al een bijna donker waardoor hij niet meer opgehaald kon worden uit de jungle per vliegtuig. Vanmorgen was het nog steeds mistig in de jungle dus moest hij wachten tot de nevel was opgetrokken.

Vanmiddag werd hij dan eindelijk opgehaald uit het regenwoud van Suriname en naar Paramaribo gevlogen. Daar zal de stekel in het ziekenhuis worden verwijderd.