VIDEO: Bouw groot waterpark in Suriname in volle gang

Deze week werd het bord onthuld van een nieuw te bouwen waterpark te Paramaribo-Noord. Het wordt het grootste waterpark van Suriname genaamd ‘Caribbean Adventure Waterpark’.

Het nieuws werd vorige maand al via onderstaand filmpje wereldkundig gemaakt door assembleelid Kishan Ramsukul.

Het waterpark dat ruim 5.000 bezoekers zal kunnen accommoderen, zal bestaan uit drie hoofdonderdelen, waaronder een glijbaan van bijkans 10 meter, een groot zwembad en een kinderbad.

De Surinaamse president Santokhi was onlangs ter plaatse bij de onthullingsceremonie.

“Voor Suriname, in het bijzonder voor de recreatieve en toeristische sector is dit een grote aanwinst. De regering stimuleert duurzame investeringen en ondersteunt ondernemers die de lokale productie vergroten. Deze ontwikkeling past in het groter plaatje van de visie die is uitgestippeld”, aldus de president.

Bekijk een filmpje van de bouwwerkzaamheden hier: