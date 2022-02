VIDEO: Freek Vonk eet larve uit nootje in jungle Suriname

De bekende Nederlandse bioloog en televisiepresentator Freek Vonk was onlangs weer in de jungle van Suriname. En daar liet hij zien hoe je aan iets te eten kunt komen, midden in het bos.

“In de jungle is er altijd wel wat eten te vinden, maar dan moet je wel weten waar je moet zoeken. Dit bijvoorbeeld lijkt een doodnormale noot, maar net als bij een bonbon zit de verassing van binnen” aldus Freek die een nootje laat zien.

Hij slaat het nootje vervolgens kapot met een steen waarna er een dikke vette larve te voorschijn komt. Volgens hem gaat het om de larve van een kever, die in de omgeving voorkomt.

“De larve zit bomvol eiwitten, ‘jungle eiwitten'”, zegt Freek die de larve vervolgens in z’n mond stopt en opeet.

Bekijk het filmpje gemaakt in de Surinaamse jungle hieronder: