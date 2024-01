Afschietperiode eindigt met 12 vuurwerkslachtoffers

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Suriname voor de afschietperiode 27 december 2023 tot en met 1 januari 2024 is vastgesteld op 12.

Op de laatste dag vond er nog een registratie plaats bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie. Een meisje van 4 jaar werd behandeld nadat zij in het oog getroffen werd door delen van pop pop vuurwerk.

Later in de middag werd er bij de SEH van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ook een jongen van 5 jaar geregistreerd. Hij werd eveneens aan het oog behandeld, nadat een ander kind bezig was met een brandende wierook, dat in zijn oog terechtkwam.

Binnen 24 uur was de barometer van vuurwerkslachtoffers in het land gestegen van drie naar tien. Op 31 december waren er drie registraties geweest bij de SEH van het AZP en op nieuwjaarsochtend zijn er daar eveneens drie bijgeschreven. In Nickerie heeft het MMC ook een registratie gehad van een kind van 6 jaar met een oogtrauma door vonken van een zogeheten ‘Roman Candle’.

Twee slachtoffers zijn vanwege de opgelopen verwondingen ter verpleging opgenomen, bij één is operatief ingegrepen.

Met de twee laatste registraties erbij wordt de vuurwerkperiode met 12 geregistreerde slachtoffers afgesloten. Dit is het dubbele van de afgelopen drie vuurwerkperioden, die steeds met 6 geregistreerde vuurwerkslachtoffers werd afgesloten.