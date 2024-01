Lijk van vrouw in verre staat van ontbinding aangetroffen

Aan de Rijsdijkweg in Suriname is dinsdag het lijk van een vrouw aangetroffen in haar woning. Het stoffelijk overschot verkeerde in verre staat van ontbinding.

Het gaat om het lichaam van de 61-jarige Mildred H. Vernomen wordt dat de vrouw alleen woonde. Buurtbewoners die vaker bij haar over de vloer gingen, verklaarden de vrouw enkele dagen niet gezien te hebben.



Een van hen nam dinsdag een kijkje. Dicht bij de woning aangekomen nam de bewoner een onaangename geur waar. Dit was aanleiding om de politie van Rijsdijk terstond in te schakelen, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Het lijk werd op het bed in de slaapkamer aangetroffen en verkeerde in verre staat van ontbinding. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk vervoerd naar het mortuarium van Academisch Ziekenhuis.