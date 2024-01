Verdachte aangehouden die buschauffeur beroofde tijdens stille loop

De Surinaamse politie heeft een man aangehouden die in de maand november een buschauffeur beroofde aan de H. Soerdjbaliestraat in Suriname.

Het slachtoffer reed op vrijdag 24 november in voormelde straat toen een groep mannen hem stopte, omdat er een stille loop gaande was in verband met het tragisch overlijden van de gouddelvers.

De buschauffeur werd daarbij beroofd van bijkans 10.000 SRD. Tijdens de beroving hebben de verdachten eveneens twee banden alsook drie ruiten van de bus die door het slachtoffer werd bestuurd, vernield.

Verdachte Joshua L. werd na goed speurwerk door de politie aangehouden en in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De opsporing en aanhouding van de overige voortvluchtige verdachten duurt voort.