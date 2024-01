Man door onbekende mannen beschoten op straat

Een man in Suriname kreeg op oudjaarsdag de schrik van z’n leven, toen hij plotseling op straat beschoten werd door twee onbekende mannen.

De man was samen met zijn broer voor een woning aan de Herman Steinbergstraat.

Op een gegeven moment reden een paar mannen in een rood gelakte Vitz langs. Ze zouden zonder aanleiding zeker vier keer met een vuistvuurwapen op de man geschoten hebben.

Hij werd niet geraakt en rende naar de Bolletriestraat.

De Surinaamse politie werd van het geval op de hoogte gebracht door de broer en kwam ter plaatse. Er zijn daar twee scherpe patronen, alsook vier hulzen ter plekke aangetroffen.

Van de mannen in de auto was geen spoor te bekennen. Het is niet duidelijk waarom ze geschoten hebben.